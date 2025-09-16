Fiorentina Femminile, la Primavera pronta all'esordio in campionato: domenica arriva il Verona

vedi letture

Tutto pronto per l'esordio in campionato della Fiorentina Primavera Femminile. Domenica (ore 15.00 allo stadio Astori) le baby viola giocheranno contro l'Hellas Verona. Il sito ufficiale fa il punto sulla nuova stagione e la preparazione ad essa della squadra viola che registra tante novità tra cui l'allenatore Simone Gori. Il precampionato delle gigliate è iniziato presto e con diverse amichevoli a partire dal torneo "Le Rose dei Venti", in cui la Fiorentina si è arresa di misura a Parma e Sassuolo, per poi battere il Baiardo. Larga vittoria nel test con San Marino e 3-1 alla Casolese nello scorso weekend.

"Un ultimo test match che sapeva tanto di prove generali: domenica infatti si inizierà a fare sul serio e la squadra viola sarà attesa da un doppio impegno, Campionato e Coppa Italia - si legge sul sito ufficiale - Contro la Casolese sono arrivate importanti conferme, a partire dall'attacco dove Caterina Andreoni si è auto proclamata MVP della sfida. L'attaccante prima ha segnato uno sfortunato autogol per il vantaggio ospite, poi dopo il pareggio di Bedini - trovata al limite da un magistrale campbio campo di El Miroun - ha firmato il vantaggio con un pallonetto a scavalcare il portiere. Ci ha pensato poi Boldrini a chiudere i giochi con il 3-1, proprio su assist di Andreoni".