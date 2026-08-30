Fiorentina Femminile stasera in campo contro la Ternana: le convocate

Fiorentina Femminile stasera in campo contro la Ternana: le convocateFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:40Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Stasera al Viola Park saranno di scena le ragazze della Fiorentina versione centenario visto che anche le ragazze indosseranno la maglia ad hoc, come fatto ieri sera dalla Fiorentina maschile. Giocheranno infatti la seconda gara della Serie A Women's Cup contro la Ternana.

La gara si svolgerà alle 20.30 allo stadio Curva Fiesole. Ecco le convocate dal tecnico Pablo Pinones Arce: Bartalini, Benedettini, Bergsvand, Bettineschi, Bredgaard, Chacon, Cherubini, Correia, De Gregorio, Faerge, Filangeri, Fiskerstrand, Hurting, Johansen, Lombardi, Mailia, Severini, Snerle, Tryggvadottir, Van der Zenden, Woldvik.