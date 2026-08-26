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Il ct dell'Italia Soncin in visita alla Fiorentina Femminile: ecco le immagini

Il ct dell'Italia Soncin in visita alla Fiorentina Femminile: ecco le immaginiFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:45Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Visita gradita oggi al Viola Park, nel padiglione della Fiorentina Femminile dove la squadra di Pinones Arce si sta allenando in vista della prossima gara della serie A Women's Cup con la Ternana. Si tratta del ct dell'Italdonne ed ex calciatore viola Andrea Soncin.

Una visita per salutare il gruppo viola e sincerarsi delle condizioni di Severini e le altre compagne "azzurrabili".