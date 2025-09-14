Fiorentina Femminile-Genoa 1-0, al 45' decide il gol di Omarsdottir
Fiorentina Femminile in vantaggio 1-0 alla fine dei primi 45 minuti contro il Genoa, allo stadio Curva Fiesole al Viola Park, valida per l'ultima giornata del girone B di Serie A Women’s Cup. Con l'Inter prima e avanti nello scontro diretto, la Fiorentina ha il difficilissimo compito di contende il passaggio all'ultima fase come migliore seconda ma serve una goleada visto il +5 della Juventus, seconda nel girone A, sperando anche che il Sassuolo non faccia meglio nel girone C.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
