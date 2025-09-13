Femminile, Pinones Arce: "Sempre in campo per vincere. Pensiamo al nostro percorso"

Giornata di vigilia per la Fiorentina femminile che domani alle 12.30 affronteranno il Genoa al Viola Park per la terza ed ultima giornata del gironcino di Serie A Women's Cup. Queste le parole del tecnico delle gigliate Pablo Pinones Arce: "Credo che dobbiamo prepararci come al solito. La situazione di classifica è un pochino speciale, dobbiamo capire cosa fare non soltanto nella prestazione ma anche nel risultato per passare al prossimo turno. Abbiamo in mente delle situazioni e ci stiamo preparando. Andiamo sempre in campo per vincere e questa volta ci servirà farlo con più di un gol di scarto".

Il Genoa che squadra è?

"Il Genoa ha voglia di fare bene, sta provando ma non è facile perché tante giocatrici sono nuove e l'allenatore è nuovo. Stanno lavorando un po' nella stessa nostra situazione, ovvero con tutto nuovo. Hanno un paio di giocatrici con grandi qualità ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e al nostro percorso. Stiamo facendo bene. Buona prestazione contro il Como ma anche contro l'Inter se togliamo i primi 5 minuti. Vogliamo provare a fare qualcosa in più in fase offensiva, creare più occasioni da gol, ci abbiamo lavorato in settimana e speriamo di vedere i frutti in campo".