FEMMINILE, Lunedì scontro al vertice con la Juve in chiaro

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il deludente doppio confronto nei playoff di Champions League contro il Wolfsburg, la Fiorentina femminile è pronta a concentrarsi sul campionato, dove per il momento le Viola sono a punteggio pieno dopo tre partite. A nove punti ci sono anche le prossime avversarie delle ragazze allenate da De La Fuente: la Juventus, che lunedì 30 alle 18 ospiterà proprio le Viola per uno scontro al vertice. Il match sarà visibile, tra le altre cose, in chiaro su Rai Sport, come riporta la Fiorentina sul proprio canale ufficiale di X. Ecco il post: