Faerge: "Col Genoa vogliamo vincere e segnare il più possibile. Obiettivi? Un trofeo"

Emma Faerge, difensore danese della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista dell'ultima partita del girone B di Serie A Women's Cup. Attualmente la Fiorentina occupa il 2° posto dietro l’Inter. Fondamentale sarà quindi vincere e segnare più goal possibile per qualificarsi come miglior seconda e accedere alle Final Four della competizione.

Queste le sue parole: "A causa della sconfitta dello scorso weekend eravamo un po' deluse, ma ho davvero molta fiducia in questo gruppo. Penso che stiamo crescendo molto come gruppo, ma anche come calciatrici, per cui ho molta fiducia in noi e sono sicura che domenica faremo tutto il possibile per vincere. Siamo tutte pronte per la partita. Vogliamo vincere e faremo di tutto per segnare il più possibile. Tuttavia l'aspetto più importante è che, in questo momento, siamo concentrate su noi stesse e sulla nostra crescita. Sono sicura che se daremo il 100%, faremo una grande partita".

Sugli obiettivi stagionali: "Si questo è sicuramente l'anno in cui cercare di vincere dei trofei. Questo è il nostro obiettivo al 100%. È l'obbiettivo principale e, pensando a quanto stiamo crescendo in questo momento, ritengo che abbiamo il potenziale per riuscire a centrarlo. E' il mio obbiettivo principale, ma è chiaro che mi sto concentrando anche sulla crescita della squadra e sulla mia crescita individuale. È bello far parte di questa squadra, ci mettiamo una sana pressione a vicenda in ogni allenamento e ci spingiamo l'una con l'altra a dare il massimo, per cui fa piacere percepire questa crescita.

Sulla sua crescita personale: "Ora sono qui da due anni e questa è la mia terza stagione, per cui mi sto abituando a questo campionato. Forse quest'anno potrò assumermi qualche responsabilità in più in campo, dare una mano alle mie compagne e aiutarle ad esprimersi al meglio. Sono questi gli aspetti su cui mi concentrerò quest'anno. Sono contentissima di avere un minutaggio così elevato e che l'allenatore mi stia dando fiducia. Essendo la mia terza stagione qui conosco il campionato e anche molte delle calciatrici che affronteremo. Inoltre, in questo inizio di stagione, ho avuto anche un ruolo più centrale nel reparto difensivo e forse mi sono presa qualche responsabilità in più, aiutando i difensori e le mie compagne. Ho voluto assumere questo ruolo e voglio crescere ancora di più da questo punto di vista".