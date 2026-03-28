Domani Juve-Viola a caccia della finale di C. Italia. Pinones Arce: "Daremo tutto"

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Torna in campo la Fiorentina Femminile. Domani, allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, le ragazze di Pablo Pinones Arce affrontano la Juventus nella gara di ritorno delle semifinali per giocarsi l'accesso alla Finalissima di Coppa Italia Women. Calcio d'inizio alle ore 18, le bianconere partono avvantaggiate dopo il 2-0 dell'andata, la Fiorentina è dunque chiamata alla rimonta. A presentare la sfida, ai canali ufficiali del club viola, è stato proprio il tecnico svedese: "Questa partita è particolare, siamo in svantaggio per 2-0 e bisogna rimontare. Serve un'ottima prestazione e ci siamo preparati per questo, daremo tutto.

La Juve cercherà di fare la partita che ha sempre fatto, non cambierà molto. Noi dobbiamo riuscire a fare quel che vogliamo, loro si difenderanno più del solito ma facendo la loro partita. Noi dobbiamo avere la pazienza giusta, la partita si può decidere anche alla fine. Dobbiamo attaccare il più possibile, perché il possesso palla è importante ma deve portare alle palle gol".