Sabato di festa per la Fiorentina, vince anche la Femminile: lampo di Janogy
FirenzeViola.it
"Lampo di Janogy, superato il Milan", titola stamani La Nazione, nel suo box dedicato alla Fiorentina Femminile. La squadra di Pinones Arce ha sbancato ieri il campo delle rossonere grazie a un fulmine di Janogy nel primo tempo che firma lo 0-1 finale. Un successo di misura ma dal peso enorme, che permette alle viola di scavalcare le rossonere in graduatoria e di tornare parzialmente in corsa (in attesa dei risultati di oggi) per uno dei tre posti che garantiscono l’accesso alla Champions. Fiorentina brava a capitalizzare il gol di Janogy e a difendersi con ordine, anche dopo il cartellino rosso a Bonfantini al 76’ - si legge sul quotidiano locale -.
Pubblicità
Fiorentina Femminile
La cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 La cautela resta un obbligo, ma a Como si è vista finalmente la giusta mentalità. Dev'esser solo l'inizio e va confermata gara dopo gara. Il diverso valore tra Jagiellonia e Pisa
Copertina
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com