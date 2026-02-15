Sabato di festa per la Fiorentina, vince anche la Femminile: lampo di Janogy

"Lampo di Janogy, superato il Milan", titola stamani La Nazione, nel suo box dedicato alla Fiorentina Femminile. La squadra di Pinones Arce ha sbancato ieri il campo delle rossonere grazie a un fulmine di Janogy nel primo tempo che firma lo 0-1 finale. Un successo di misura ma dal peso enorme, che permette alle viola di scavalcare le rossonere in graduatoria e di tornare parzialmente in corsa (in attesa dei risultati di oggi) per uno dei tre posti che garantiscono l’accesso alla Champions. Fiorentina brava a capitalizzare il gol di Janogy e a difendersi con ordine, anche dopo il cartellino rosso a Bonfantini al 76’ - si legge sul quotidiano locale -.