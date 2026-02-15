Femminile, nota del Milan dopo la partita con la Fiorentina: "Campo impraticabile"

Nella sfida di ieri pomeriggio tra Milan e Fiorentina è arrivata la vittoria per le ragazze di Pinones Arce grazie al gol di Janogy. Sfida vinta in trasferta dalla squadra viola su un campo ai limiti della praticabilità a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola D'Arda. Una situazione che ha messo a dura prova le calciatrici ma anche la loro sicurezza, visto l'alto rischio infortuni, anche gravi, che il campo poteva causare. Tutto ciò ha portato a grandi polemiche fra tifosi e addetti ai lavori tanto che il club rossonero ha voluto fare alcune precisazioni su quanto accaduto. Come riportato da Milannews.it: "All'indomani della partita di Serie A Women che ieri il Milan ha disputato in casa della Fiorentina (match finito 1-0 per le viola), il club rossonero vuole fare le seguenti precisazioni:

- Il Club esprime il proprio rammarico per quanto accaduto nel corso dell’incontro.



- La partita si è svolta su un terreno di gioco che presentava evidenti condizioni di impraticabilità, tali da compromettere la regolarità della gara e da mettere a rischio l’incolumità delle calciatrici.

- Nonostante le ripetute segnalazioni, la decisione arbitrale è stata quella di proseguire regolarmente l’incontro.

- Nel pieno rispetto delle istituzioni calcistiche e del ruolo degli ufficiali di gara, il Milan ritiene doveroso evidenziare la propria forte preoccupazione per quanto accaduto.

- Riteniamo che quanto visto non rappresenti un segnale positivo per il calcio femminile, che ogni giorno lavora per crescere in qualità, credibilità e nella tutela della salute delle atlete".