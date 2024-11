DE LA FUENTE, Con Inter sfruttiamo il fattore campo

FirenzeViola.it

Torna il campionato di serie A femminile, con le viola impegnate al Viola Park contro l'Inter, alle 12.30. L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente, parlando al sito ufficiale, non nasconde le difficoltà della gara anche alla luce degli impegni in Nazionale di alcune viola: "Qualche acciacco c'è, qualche giocatrice ha giocato anche martedì, qualcun altra ha fatto tutte e due le gare novanta minuti, quindi un po' di stanchezza c'è. Stiamo valutando come arriveremo a questa sfida, cercheremo di farlo nel miglior modo possibile perché dopo una sosta riesce a lavorare solo a livello individuale e non di gruppo e quando tornano tutte molte sono stanche perciò aspettiamo sempre l'ultimo giorno per valutare"

Fattore Viola Park "Quest'anno il campionato è complicato, la partita però può darci la consapevolezza di chi siamo, se abbiamo bisogno di verifiche, anche se manca ancora molto. Vincere sarebbe importante però per l'obiettivo di essere ancora lì, prendendo tre punti con una concorrente, inoltre è importante vincere in casa perché poi a Milano faremo fatica come accade alle altre. In casa stiamo andando bene e dobbiamo continuare così e approfittare del plus che ci dà. Sarebbe uno stimolo per andare avanti".

Inter forte nelle individualità "L'Inter ha preso giocatrici di livello e un mister nuovo che fa giocare bene le squadre, vedo tante individualità perciò non bisogna avere distrazioni che ci complicherebbero la partita".