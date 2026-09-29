Le convocate e gli impegni dell'Italia Femminile. C'è Severini per la Viola
Quattro mesi dopo l’ultima gara del girone di qualificazione al Mondiale, chiuso al secondo posto dall'Italia alle spalle della Danimarca, la Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per affrontare la Bielorussia nel primo turno dei play-off mondiali. Queste le convocate dal CT Soncin e il programma delle azzurre, tra le quali figura la sola Severini come calciatrice della Fiorentina.
L’ELENCO DELLE CONVOCATE
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Como 1907), Astrid Gilardi (Como Women), Laura Giuliani (Stoccarda);
Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Aurica (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elisabetta Oliviero (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Centrocampiste: Arianna Caruso (Real Madrid), Giulia Dragoni (Chelsea), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
Attaccanti: Barbara Bonansea (San Diego Wave), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Roma), Elisa Polli (Inter).
IL PROGRAMMA
Domenica 4 ottobre Raduno presso Coverciano
Lunedì 5 ottobre Ore 13.30 Conferenza stampa Ct Ore 16.00 Allenamento (aperto)
Martedì 6 ottobre Ore 15.30 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Mercoledì 7 ottobre Ore 10.30 Allenamento (chiuso) Ore 15.30 Partenza volo per Tbilisi
Giovedì 8 ottobre Ore 18.15 l.t. (16.15 italiane) Allenamento MD-1 allo stadio ‘David Petriashvili’ di Tbilisi
Venerdì 9 ottobre Ore 20.15 l.t. (18.15 italiane) gara Bielorussia-ITALIA (diretta su Rai 2)
Sabato 10 ottobre Ore 11.30 l.t. (9.30 italiane) Partenza volo per Firenze Ore 17.00 Allenamento (primi 15’ aperti ai media)
Domenica 11 ottobre Ore 10.30 Allenamento (chiuso) Lunedì 12 ottobre Ore 15.30 Conferenza stampa MD-1 Ct + calciatrice stadio ‘Franchi’ di Firenze Ore 17.00 Allenamento MD-1 allo stadio ‘Franchi’ di Firenze
Martedì 13 ottobre Ore 18.15 gara ITALIA-Bielorussia (diretta su Rai 2) Al termine della gara scioglimento della delegazione.
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