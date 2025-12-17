Primavera, ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina
FirenzeViola.it
La Fiorentina Primavera è pronta a scendere in campo in trasferta contro la Cremonese per la sedicesima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali della gara il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 16.
CREMONESE (3-5-2): Cassin; Zilio, Bassi, Prendi; Gashi, Patrignani, Lickunas, Lottici Tessadri, Bozza; Sivieri, Ragnoli Galli. A disp.: Malovec, Achi, Lamorte, Herzuah, Marino, Biolchi, Pavesi, Marsi, Murante, Paganotti, Raballo. Allenatore: Elia Pavesi
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Turnone, Sadotti, Evangelista; Bonanno, Montenegro; Kone, Atzeni, Bertolini; Braschi. A disp.: Dolfi, Masoni, Deli, Puzzoli, Maiorana, Jallow, Angiolini, Batignani, Mazzeo, Conti, Sturli. Allenatore: Daniele Galloppa.
Pubblicità
Primo Piano
La Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgogliodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Copertina
FirenzeViolaConference, medicina o oppio? A Losanna per arrivare tra le prime otto, ma non dipenderà solo dalla Fiorentina
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com