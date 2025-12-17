Primavera, ecco le formazioni ufficiali di Cremonese-Fiorentina

© foto di Federico De Luca 2025
Redazione FV

La Fiorentina Primavera è pronta a scendere in campo in trasferta contro la Cremonese per la sedicesima giornata di campionato. Queste le formazioni ufficiali della gara il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 16.

CREMONESE (3-5-2): Cassin; Zilio, Bassi, Prendi; Gashi, Patrignani, Lickunas, Lottici Tessadri, Bozza; Sivieri, Ragnoli Galli. A disp.: Malovec, Achi, Lamorte, Herzuah, Marino, Biolchi, Pavesi, Marsi, Murante, Paganotti, Raballo. Allenatore: Elia Pavesi 

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Turnone, Sadotti, Evangelista; Bonanno, Montenegro; Kone, Atzeni, Bertolini; Braschi. A disp.: Dolfi, Masoni, Deli, Puzzoli, Maiorana, Jallow, Angiolini, Batignani, Mazzeo, Conti, Sturli. Allenatore: Daniele Galloppa.