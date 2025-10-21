Buona la prima per la Fiorentina Primavera Women, vince 2-0 sul Napoli

Buona la prima per la Fiorentina Primavera Women, vince 2-0 sul NapoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 14:44Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Parte bene la Fiorentina Primavera Women nel girone di Coppa Italia, al Viola Park la partita termina 2-0 sul Napoli. Le ragazze di Mister Gori vanno in vantaggio con il gol al 23' di Ieva su assist di Pieri. Nel proseguo del match la proposta delle ragazze gigliate è migliore e costringe le campane a rintanarsi in difesa, questo porta a due grandi occasioni: al 42' Baccaro colpisce la traversa e nella ripresa De Gregorio, con il suo mancino, cerca la rete, che le viene negata prima dal portiere e poi dal palo.

Finalmente, dopo le numerose occasioni, arriva il gol di Fontana che pone fine alla partita. Il primo atto di questa Coppa Italia è andato nel migliore dei modi, adesso ad attendere le ragazze viola c'è la Juventus il 2 novembre.