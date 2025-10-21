Buona la prima per la Fiorentina Primavera Women, vince 2-0 sul Napoli
FirenzeViola.it
Parte bene la Fiorentina Primavera Women nel girone di Coppa Italia, al Viola Park la partita termina 2-0 sul Napoli. Le ragazze di Mister Gori vanno in vantaggio con il gol al 23' di Ieva su assist di Pieri. Nel proseguo del match la proposta delle ragazze gigliate è migliore e costringe le campane a rintanarsi in difesa, questo porta a due grandi occasioni: al 42' Baccaro colpisce la traversa e nella ripresa De Gregorio, con il suo mancino, cerca la rete, che le viene negata prima dal portiere e poi dal palo.
Finalmente, dopo le numerose occasioni, arriva il gol di Fontana che pone fine alla partita. Il primo atto di questa Coppa Italia è andato nel migliore dei modi, adesso ad attendere le ragazze viola c'è la Juventus il 2 novembre.
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Pradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Pradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…
Copertina
FirenzeViolaLa Primavera all'esordio in Y. League, la carica di Bertolini: "Legia, siamo pronti. Noi un gruppo forte che sogna in grande"
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
Tommaso LoretoTornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com