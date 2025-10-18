Fiorentina femminile, clamorosa vittoria in rimonta per 4-3 contro il Milan

Vittoria incredibile della Fiorentina femminile al Viola Park contro il Milan. Le ragazze di Pinones Arce, dopo aver terminato la prima frazione di gioco decisamente sottotono e in svantaggio per 2-1, hanno avuto nel secondo tempo una doppia reazione che ha regalato i tre punti alle viola.

La Fiorentina infatti dopo aver pareggiato per 2-2 con Janogy è andata nuovamente sotto per 2-3 con la rete ospite di Renzotti ma non si è data per vinta e nei minuti di recupero è riuscita nell'impresa di ribaltare il risultato prima con la rete del pareggio della solita Janogy e poi trovando il vantaggio col primo gol in viola di Trygvvaddottir.