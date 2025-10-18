Pinones Arce: "Bisogna crederci sempre fino in fondo, siamo felici"
Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce ha così commentato l'incredibile vittoria in rimonta con due gol nei minuti di recupero della sua squadra sul Milan. “Bisogna crederci sempre, fino alla fine. La settimana scorsa abbiamo preso gol all’ultimo minuto, oggi invece abbiamo segnato noi due gol molto importanti e di questo siamo felici. Il Milan non ci ha creato tante difficoltà ma noi non abbiamo avuto il nostro solito livello di gioco però ci abbiamo creduto. Le ragazze si meritano la soddisfazione che danno questi tre punti".
