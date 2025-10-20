La Serie A Women si ferma: ecco le ragazze viola impegnate in Nazionale
La Serie A Women si ferma nel weekend per la sosta internazionale, ma alcune delle ragazze viola no, alcune di loro viaggeranno in tutta Europa per giocare con i colori delle proprie Nazionali.
Ecco le calciatrici convocate e i loro impegni:
ITALIA: 19-28 ottobre 2025 (Amichevoli: avversarie Giappone e Brasile) SEVERINI Emma
ITALIA U23: 19-27 ottobre 2025 (Amichevoli: avversarie Olanda e Scozia) DELLA PERUTA Victoria Marie
DANIMARCA: BREDGAARD Sofie, FÆRGE Emma, SNERLE Emma 20-28 ottobre 2025 (UEFA Women’s Nations League: avversaria Finlandia due volte)
BELGIO: WIJNANTS Sarah 20-28 ottobre 2025 (UEFA Women’s Nations League: avversaria Repubblica d’Irlanda due volte)
NORVEGIA: FISKERSTRAND Cecilie, WOLDVIK Emilie 20-29 ottobre 2025 (Amichevole: avversaria Giappone)
ISLANDA: TRYGGVADÓTTIR Katla 20-29 ottobre 2025 (UEFA Women’s Nations League: avversaria Irlanda del Nord due volte)
OLANDA: VAN DER ZANDEN Ilse 20-28 ottobre 2025 (Amichevoli: avversarie Polonia e Canada)
NORVEGIA U23: JOHANSEN Oda Mathilde, OMARSDOTTIR Iris 23-28 Ottobre 2025 (Amichevole: avversaria Francia)
