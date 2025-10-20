La Top11 della Serie A Women: Fiorentina tra le squadre più rappresentate

Oggi alle 17:44
di Redazione FV

La FIGC, in collaborazione di OptaPaolo, ha stilato la formazione ideale della terza giornata di Serie A WomenQuattro le squadre più rappresentate, tutte con due calciatrici: Roma - Veje e Corelli  – Juventus – Carbonell e Girelli – Fiorentina – Severini e Janogy – e Genoa – Lipman e Hilaj. A completare l'11 tipo, Durand del Sassuolo, Masu del Parma e Renzotti del Milan.

Questa la formazione completa schierata con il 4-2-3-1: Durand (Sassuolo); Veje (Roma), Masu (Parma), Lipman (Genoa), Carbonell (Juventus); Severini (Fiorentina), Hilaj (Genoa); Renzotti (Milan), Corelli (Roma), Janogy (Fiorentina); Girelli (Juventus) 