Fiorentina Femminile, le scelte di Pinones Arce per la partita con il Milan
Oggi alle 14:22Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina femminile guidata da Pinones Arce è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo la sconfitta all'esordio contro il Napoli e l'ultimo pareggio per 2-2 in casa dell'Inter, ed oggi è attesa al Viola Park dalla sfida contro il Milan di Bakker. In tal senso sono uscite da poco le formazioni ufficiali della partita con le scelte dei due tecnici:

FIORENTINA (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 22 Van der Zanden, 28 Snerle, 44 Faerge; 2 Woldvik, 21 Severini, 26 Cherubini, 3 Johansen; 15 Bredgaard, 51 Omarsdottir, 9 Janogy. All.: Pinones Arce

MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 21 Keijzer, 23 Piga, 25 De Sanders, 20 Soffia; 10 van Dooren, 12 Mascarello, 8 Arrigoni; 18 Renzotti, 19 Ijeh, 7 Kyvag. All.: Bakker