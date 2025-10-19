Janogy commenta il successo sul Milan: "Gara pazza. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo"

La calciatrice della Fiorentina Madelen Janogy, autrice di una doppietta nella vittoria di ieri pomeriggio per 4-3 contro il Milan, ha commentato così dopo la gara ai microfoni ufficiali del club gigliato il successo in rimonta delle viola: "È stata una partita pazza. Abbiamo dovuto lottare fin dall'inizio contro una grande squadra. Mentalmente è stata una partita molto dura ma ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto e abbiamo dimostrato che se ci credi e lavori duro puoi vincere. Oggi sono veramente orgogliosa".

Quanto è felice della sua prestazione?

"Sì, sono molto contenta ma è stata una grande prestazione di squadra. Ognuna di noi ha lavorato duro perché questa partita e sono veramente felice".

Prossima settimana la sfida contro il Sassuolo. La strada giusta è questa?

"Sì, certo. Adesso è giusto festeggiare ma poi dobbiamo portarci dietro le cose positive e l'atteggiamento che abbiamo avuto per affrontare la prossima partita"