Fiorentina femminile sotto per 2-1 contro il Milan a fine primo tempo
Oggi alle 16:04Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina femminile a fine primo tempo si trova sotto al Viola Park contro il Milan per 2-1. Le ragazze di Pinones Arce, reduci da un solo punto conquistato in due partite tra Napoli e Inter, non hanno dato continuità di prestazione rispetto all'ultimo pareggio per 2-2 sul campo dei nerazzurri e si sono fatte rimontare in questi primi 45' dopo essere andate in vantaggio su rigore ale 25' con Severini. Per il Milan i due gol del sorpasso sono stati timbrati da Renzetti e Soffia.