BOQUETE, Se vinciamo faccio il cammino di Santiago

Veronica Boquete, tra le calciatrici più rappresentative della Fiorentina femminile, ha parlato a una settimana dal debutto stagionale rilasciando queste dichiarazioni al sito ufficiale del club viola:

Tutti gli anni sembra sul punto di smettere e poi decide di proseguire, cosa la spinge ad andare sempre oltre?

"Sono di già diversi anni che le motivazioni e la passione vincono e mi spingono ogni stagione a proseguire".

Cosa è mancato la scorsa stagione e cosa potrete dare in più per vincere nel corso di questa?

"Penso che ci è mancato un po' di esperienza nelle partite importanti come successo nella finale di Coppa. Ora ce l'abbiamo, non è stata la migliore ma sappiamo che abbiamo bisogno di un po' più di determinazione e di concentrazione e cercheremo di mettercele in tutte le competizioni".

Sei pronta ad essere considerata la guida di questa squadra?

"Io sono sempre pronta, sono molti anni che mi considerano veterana. Mi godo questa pressione e spero di poter aiutare la squadra e di poter vivere questi momenti vivendo partite importanti in competizioni importanti".

Se riuscirete a vincere un trofeo cosa ti prometti di fare?

"Se vinciamo farò un pezzo del cammino di Santiago, è una cosa che ho fatto in un altro momento della mia carriera. Penso che sarebbe un momento buono per tornare a farlo. Magari non solo un pezzettino, magari due...tre sarebbe fantastico!".