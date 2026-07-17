Fine della clausola di Kean, ora che fare? La Viola fissa il prezzo
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Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma su Moise Kean la cui clausola rescissoria non varrà più fino al prossimo anno. nessuno come ampiamente previsto ha soddisfatto i sessantadue milioni lì inseriti e adesso questo destino ce l’ha in mano la Fiorentina. Ora cosa ne sarà di lui? Quale sarà il procedimento del club ora che la clausola non è più un tema?
La Fiorentina fissa il prezzo
Da una parte l’eventuale offerta di una società interessata a Kean, ma non dev’essere sotto i 40 milioni - si legge - altrimenti la Fiorentina non la prende neppure in considerazione, dall’altra lo sviluppo delle trattative portate avanti dal club viola che, mai ad ampio respiro come quest’estate, non escludono una rivoluzione in ogni reparto. Attacco e Kean compresi.
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Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
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