Fine della clausola di Kean, ora che fare? La Viola fissa il prezzo

Fine della clausola di Kean, ora che fare? La Viola fissa il prezzoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
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di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma su Moise Kean la cui clausola rescissoria non varrà più fino al prossimo anno. nessuno come ampiamente previsto ha soddisfatto i sessantadue milioni lì inseriti e adesso questo destino ce l’ha in mano la Fiorentina. Ora cosa ne sarà di lui? Quale sarà il procedimento del club ora che la clausola non è più un tema?

La Fiorentina fissa il prezzo

Da una parte l’eventuale offerta di una società interessata a Kean, ma non dev’essere sotto i 40 milioni - si legge - altrimenti la Fiorentina non la prende neppure in considerazione, dall’altra lo sviluppo delle trattative portate avanti dal club viola che, mai ad ampio respiro come quest’estate, non escludono una rivoluzione in ogni reparto. Attacco e Kean compresi. 