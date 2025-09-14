Benedetta Orsi: "Ripartiremo dalla vittoria per affrontare al meglio il campionato"

La calciatrice della Fiorentina Femminile Benedetta Orsi commenta la vittoria in Coppa (anche se per la differenza reti non serve ad andare avanti) contro il Genoa ai canali ufficiali della Fiorentina: "Sapevamo che dovevamo segnare 5 reti per passare, non ci sembrava impossibile e ci credevamo ma più passava il tempo e più sapevamo che dovevamo sbrigarci ed infatti ci siamo allargate ed abbiamo anche sofferto".

Uno step per il prossimo campionato? "Oggi serviva vincere, la squadra era sicura di come aveva preparato la partita e ripartiremo dalla vittoria per affrontare bene il campionato. Quest'anno non ci saranno partite facile ma sono sicura che molto dipenderà da noi e dalle nostre capacità e in queste due settimane lavoreremo su di noi"