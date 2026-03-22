Al Viola Park Fiorentina-Parma di Serie A Femminile: l'undici di Pinones Arce

Al Viola Park Fiorentina-Parma di Serie A Femminile: l'undici di Pinones ArceFirenzeViola.it
Oggi alle 11:20Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Primavera, Prima Squadra Maschile e Prima Squadra Femminile. Tutte le principali squadre della Fiorentina scendono in campo in questa domenica, con la squadra di Pinones Arce che ospita il Parma al Viola Park, calcio d'inizio ore 12:30. Le gigliate hanno bisogno dei 3 punti per continuare a scalare la classifica e riportarsi in zona Champions League, adesso distante 4 punti. Ecco la formazione ufficiale scelta dal tecnico viola:

4-3-3: Fiskerstrand; Woldvik, Van Der Zanden, Faerge, Lombardi; Catena, Severini, Cherubini; Bonfantini, Janogy, Eiriksdottir.