Zazzaroni: "Il Milan potrebbe liberarsi di Allegri". Tra i sostituti c'è anche un ex viola

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Nelle ultime settimane, in casa Milan si respira un clima tutt’altro che sereno. A tenere banco, infatti, è il dibattito attorno al nome di Massimiliano Allegri, attuale allenatore dei rossoneri. Nonostante il diavolo sia ancora in corsa per l'obiettivo Champions League dichiarato ad inizio anno dal club rossonero, la posizione del tecnico ex Juve, potrebbe non essere del tutto tranquilla.

A dichiararlo è Ivan Zazzaroni. Questo il suo pensiero nel suo editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport: "L’IdraMilan, un mostro a sei teste, soffre Allegri che è riuscito a mascherare a lungo i difetti e i problemi di società e squadra e a smascherare i frondmen. Furlani, Ibra e Moncada si augurano di conquistare un posto in Champions per ridurre il passivo. Subito dopo si libererebbero volentieri di lui".

Zazzaroni, inoltre, parla anche dei possibili nomi che potrebbe andare a sostituire Allegri sulla panchina del diavolo: "Da giorni Allegri è considerato il favorito per la panchina della Nazionale (è solo un’ipotesi), mentre Italiano con D’Amico dell’Atalanta e Gasperini sono diventati i principali candidati a sostituirlo, nonostante abbiano contratti per la prossima stagione".