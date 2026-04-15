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Viali al Catania dura appena quattro partite: esonerato, torna Toscano

Viali al Catania dura appena quattro partite: esonerato, torna ToscanoFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:40Ex viola
di Redazione FV

È durata appena quattro partite l'avventura di William Viali al Catania. L'ex difensore viola, infatti, è stato oggi esonerato dal club siciliano dopo appena quattro partite.

Al suo posto riecco Domenico Toscano, che torna in sella alla panchina dopo un mese. Questa la nota dell'esonero di Viali: "Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri: ai quattro professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".