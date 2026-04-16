Compagni nel Siena, Galloppa ricorda Manninger: "Senza parole, ciao amico"

Compagni nel Siena, Galloppa ricorda Manninger: "Senza parole, ciao amico"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:47Primo Piano
di Redazione FV

Mondo del calcio in lutto per la morte di Alexander Manninger, ex portiere tra le altre di Fiorentina, Juventus e Siena, che ha perso tragicamente la vita questa mattina in un incidente stradale vicino Salisburgo. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. Tra questi anche quello di Daniele Galloppa, attuale allenatore della Fiorentina Primavera ed ex compagno di squadra di Manninger ai tempi del Siena, nella stagione 2007-2008.

Attraverso le storie del proprio profilo Instagram, l’allenatore classe 1985 ha voluto ricordarlo con un’immagine che li ritrae insieme in campo, mentre si battono i pugni in segno di esultanza. Presente anche una scritta, che recita: "Senza parole. Ciao amico".