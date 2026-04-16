Galbiati duro su Kean: "Non sposta nulla, è impalpabile: meglio una Viola operaia"

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Intervenuto oggi a LadyRadio per commentare i principali temi legati alla Fiorentina, l'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato così: "Il Crystal Palace ha fatto un'ottima partita anche questo weekend contro il Newcastle e ora ha pure ritrovato il suo bomber Mateta in forma. Sta facendo un campionato onesto, da metà classifica di Premier, che però in questo momento equivale alla zona Champions della Serie A".

Come gestirebbe Moise Kean?

"La questione di Kean è particolare: credo che un giocatore debba saper resistere alle pressioni esterne ma anche ai dolori fisici. Lo vedo poco propenso a soffrire per la squadra. La vittoria con la Lazio è stata una vittoria per la Fiorentina “operaia”. Sinceramente che ci sia Kean o meno, oggi come oggi, a me cambia poco. Non sposta nulla, è impalpabile".