Semplici: "Per la lotta salvezza non escludo il Cagliari: ha il calendario peggiore"

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La lotta salvezza in Serie A entra nel vivo e tra coloro che si pronunciano in merito ci sono tanti addetti ai lavori, tra cui il tecnico (ex Spal, Spezia e Sampdoria tra le altre) Leonardo Semplici. Il tecnico toscano dal passato recente nel massimo campionato italiano ha detto la sua in merito ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le parole di Semplici: “Sicuramente lo stato attuale della classifica, a sei partite dal termine, vede Lecce e Cremonese come principali indiziati per giocarsi terzultimo e quartultimo posto.

Attenzione però al Cagliari, che ha sì sei punti di vantaggio sulla coppia di inseguitrici ma anche il calendario più difficile, dunque non lo considererei al sicuro”.