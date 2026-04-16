Soldati (pres. Udinese): "Zaniolo resterà ancora un anno: stiamo lavorando sul suo contratto"

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Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli a pochi giorni dal match contro il Parma, il presidente dell’Udinese Franco Soldati ha parlato, tra gli altri temi, anche di Nicolò Zaniolo, trequartista ex viola che ha vestito la maglia della Fiorentina nella seconda parte della stagione 2024/2025: “Stiamo lavorando sul suo riscatto. Diciamo che questa cosa ovviamente avverrà a fine stagione, a bocce ferme, quando sarà finito il campionato. Sapete perfettamente che noi prima della fine del campionato non ci muoviamo mai. Quindi stiamo lavorando, è un giocatore che noi valutiamo molto positivamente per come si è inserito a Udine. Si è inserito in maniera veramente molto professionale, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista calcistico. Penso che dopo una prima stagione così Zaniolo resterà ancora un anno a Udine. Per quello che ha significato lui per l’Udinese e Zaniolo per noi, sarà sicuramente un qualcosa che valuteremo ma non lo vedo così immediato".

Sulla società friulana: "I giocatori si trovano tutti bene perché è una città a misura d’uomo, la società e la proprietà stanno sempre vicine ai calciatori. Abbiamo dei dirigenti come Nani, come Colavino, come Inler che sono sempre tutti i giorni vicini alla squadra. La società è organizzata benissimo. È un momento di serenità e sicuramente sono molto contento della vittoria a San Siro, soprattutto per Gino Pozzo e per la famiglia Pozzo perché se lo meritano dopo tutto l’impegno profuso in tutti questi anni”.