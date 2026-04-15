Italiano sulla rimonta: "Ricordo quella sul Basilea con la Fiorentina. Vediamo"
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L'ex tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alle porte della sfida contro l'Aston Villa, dove il suo Bologna dovrà compiere un vero e proprio miracolo per passare il turno in casa degli inglesi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche della particolare coicidenza arbitrale. Infatti l'arbitro di Aston Villa-Bologna è lo stesso di Basilea-Fiorentina, partita in cui il club gigliato ribaltò il risultato e si qualificò per la finale. Queste le sue parole: “Me la ricordo. Siamo riusciti a ribaltare e arrivare in finale. Corsi e ricorsi… Vediamo”
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