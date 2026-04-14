Borja Valero: "A Firenze serve un tecnico che capisca la piazza. Ecco perché Sarri è amato"

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L'ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha commentato ai microfoni di Sky Sport le voci sul possibile nuovo allenatore in casa viola in vista della prossima stagione. Questo il pensiero dello spagnolo sull'identikit del tecnico che meglio si sposerebbe con la piazza di Firenze: "Io penso che una persona chiusa al momento non sia quella più adatta alla piazza viola.

Firenze ha bisogno di sentirsi amata e apprezzata e ha bisogno di un allenatore che si apra alla gente e alla città e che sappia capire il mood e l'ambiente di una città che è complessa. Sarri? A Firenze ne sono innamorati, il suo nome è sempre uno dei primi ad arrivare, il fatto che sia uno del posto è molto importante per i tifosi".