Fiorentina, con il Palace minuto di silenzio e lutto al braccio per Manninger

Fiorentina, con il Palace minuto di silenzio e lutto al braccio per Manninger
Oggi alle 18:20Primo Piano
di Redazione FV

La UEFA ha acconsentito alla richiesta della Fiorentina di ricordare Manninger in occasione della sfida in programma stasera, alle ore 21, contro il Crystal Palace, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio, successivamente la squadra viola giocherà la partita con il lutto al braccio.

L'ex portiere, che aveva vestito la maglia viola nella stagione 2001/02, ma anche quelle di Torino, Bologna, Siena e Juventus, è scomparso oggi all'età di 48 anni per un incidente stradale avvenuto nei pressi di Salisburgo.