ZAURI, Viola rischia di rimanere nelle 'sabbie mobili'

L'ex difensore di Fiorentina e Lazio, Luciano Zauri ha parlato delle due squadre alla vigilia della gara: "E’ una situazione difficile, la Fiorentina anche prima dello stop stava disputando un campionato medio/basso rispetto alle attese, ha avuto qualche infortunio di troppo, ma anche il cambio di allenatore, che è sempre indicativo di problematiche. Quando ti trovi immischiato in questa lotta, magari per una squadra che non è abituata a questo tipo di classifica, rischi di rimanere nelle “sabbie mobili”. Deve fare assolutamente meglio di quanto fatto fino ad ora, è chiaro però che il pareggio in casa con il Brescia, ha sollevato qualche rumore in più in città e nella squadra”.

Queste due squadre si affronteranno sabato all’Olimpico: che partita sarà quella tra Lazio e Fiorentina? “La Fiorentina ha bisogno di fare meglio, la Lazio deve fare più punti possibili, quindi sarà un’altra partita dove non si possono fare calcoli. La squadra di Inzaghi vuole assolutamente ripartire e migliorare quanto fatto a Bergamo, anche perché non deve abbandonare il suo sogno, quello di provare a stare più in alto possibile. Una sconfitta non deve minare l’ottima stagione di questa squadra”.