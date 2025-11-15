Vlahovic, il futuro con la Juve a fine stagione. Intanto lo cerca il Bayern

Sul Corriere dello Sport ci si concentra anche sul futuro di Dusan Vlahovic, le cui voci di cessione non si sono mai allontanate del tutto. L’attaccante resta fondamentale per la Juventus di Spalletti ed è il miglior marcatore stagionale della squadra, con 3 gol in campionato e 6 complessivi. Tra club e giocatore esiste un patto preciso: discutere del futuro soltanto a fine stagione, evitando distrazioni in corso d’opera.

La dirigenza bianconera è consapevole che, con la sua scadenza fissata a giugno, l’attenzione dei grandi club continuerà a crescere. Sull'ex viola, infatti, c’è soprattutto il Bayern Monaco, che nei mesi scorsi ha già illustrato il proprio progetto tecnico al serbo. Vlahovic apprezza la Bundesliga, campionato che ritiene adatto alle sue caratteristiche, e non ha intenzione di modificare le sue richieste economiche, rimaste in linea con l’attuale ingaggio.