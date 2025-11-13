Brambati: "Mancini in Qatar? Con Pioli dopo l'Arabia abbiamo visto come è finita, sono ritmi diversi"
FirenzeViola.it
L'ex calciatore ed agente, Massimo Brambati, è intervenuto a Tmw Radio in cui ha parlato anche di Roberto Mancini ufficializzato in Qatar. Ecco il suo pensiero.
"Anche Pioli è andato in Arabia, è tornato e abbiamo visto cosa è successo. Prima di riprendere un allenatore che stacca la spina, perché esci dal calcio che conta, ci penserei. E' un campionato diverso, dove non è che stacchi la spina ma sono ritmi diversi. Chi torna di qua, difficilmente trova spazio, Pioli abbiamo visto come è andata".
Pubblicità
Ex viola
Brambati: "Mancini in Qatar? Con Pioli dopo l'Arabia abbiamo visto come è finita, sono ritmi diversi"
Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e societàdi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Copertina
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Mario TeneraniUn piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com