Brambati: "Mancini in Qatar? Con Pioli dopo l'Arabia abbiamo visto come è finita, sono ritmi diversi"

vedi letture

L'ex calciatore ed agente, Massimo Brambati, è intervenuto a Tmw Radio in cui ha parlato anche di Roberto Mancini ufficializzato in Qatar. Ecco il suo pensiero.

"Anche Pioli è andato in Arabia, è tornato e abbiamo visto cosa è successo. Prima di riprendere un allenatore che stacca la spina, perché esci dal calcio che conta, ci penserei. E' un campionato diverso, dove non è che stacchi la spina ma sono ritmi diversi. Chi torna di qua, difficilmente trova spazio, Pioli abbiamo visto come è andata".