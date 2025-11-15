Parma-Fiorentina Femminile, le viola per la vetta: ecco l'undici di Pinones Arce
Sono ufficiali le scelte di Parma e Fiorentina Femminile, sfida in programma alle ore 15 per il campionato di Serie A Femminile, a Noceto (Parma). Per la squadra di Pinones Arce è l'occasione di agganciare, almeno per una notte, la vetta della classifica. Un appuntamento delicato che il tecnico delle viola ha preparato con questo undici:
Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand, Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Woldvik, Snerle, Severini, Cherubini, Bonfantini, Hurtig, Janogy. A disposizione: Johansen, Longo, Wijnants, Bredgaard, Lombardi, Della Peruta, Bettineschi, Cetinja, Tryggvadottir, Omarsdottir. All. Pablo Pinones Arce
