Cagliari: Belotti torna a casa, recupero al crociato con staff medico del club

(ANSA) - CAGLIARI, 11 NOV - L'attaccante del Cagliari Andrea Belotti, terminata la prima parte del percorso riabilitativo a Bologna legato all'operazione al crociato, ora inizierà a lavorare in Sardegna sotto la diretta supervisione dello staff medico-sanitario del club rossoblù. Per il ritorno in campo però bisogna ancora aspettare i tempi standard per questo tipo di infortunio e di intervento chirurgico. Se ne riparla quindi per la prossima primavera. Le immagini postate sui social dalla società di Giulini rassicurano i tifosi: 'Gallo' sorridente impegnato alla cyclette con pollice alzato o in esercizi a terra. E i supporter mandano gli auguri: "Andrea ci manchi, ti aspettiamo". In effetti da quando si è infortunato Belotti, il Cagliari non ha più vinto.

L'ultimo successo, a metà settembre, era arrivato proprio grazie a una doppietta dell'ex attaccante del Torino e della Nazionale. L'ultima partita risale allo scorso 27 settembre: Belotti si è infortunato nel generoso tentativo di contendere un pallone al portiere dell'Inter Martinez. Quindi l'uscita dal campo e il verdetto dei medici: lesione al crociato. Inevitabile l'intervento chirurgico e le prime cure a Bologna. Ora il ritorno a Cagliari. (ANSA).