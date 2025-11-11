Agente Mina: "A Cagliari si è ritrovato. Duello con Morata? Lui è un guerriero"

L'agente di Yerry Mina, difensore colombiano del Cagliari dopo sei mesi nella Fiorentina, Simone Rondanini ha parlato a Tuttomercatoweb del suo assistito partendo dal duello dello scorso weekend con Morata:

"Yerry è un guerriero da sempre. Ogni partita per lui è un duello e, anche se a volte viene criticato per alcuni atteggiamenti, dà tutto per la sua squadra e pensa solo a vincere. Ho visto la partita: è stato un bel confronto con Morata, un giocatore forte e difficile da marcare. Non trovo corretto soffermarsi solo sugli aspetti negativi".

Pensa che potrebbe ancora valere un grande club o a Cagliari è come a casa?

"Se mi chiede un giudizio sul giocatore, penso che Yerry continui ad avere un livello che può valere a un grande club. Ma il Cagliari è il suo grande club, è lì che si è ritrovato, grazie alla società, ai tifosi, al presidente e all’allenatore che lo hanno voluto in quel momento. Spero possa raggiungere i traguardi che sta cercando".

