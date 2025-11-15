Mercato, torna in auge Diogo Leite. La Fiorentina valuta di investire 8 mln

vedi letture

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare anche di mercato, vista la sessione di gennaio non troppo distante. La Fiorentina dovrà operare su diversi fronti e uno di questi riguarderà la difesa, reparto che finora ha mostrato enormi carenze.

In tal senso, uno dei nomi sondati in estate e tornati prepotentemente in auge in queste ultime ore è quello di Diogo Leite, portoghese dell’Union Berlino che i viola avevano già seguito la scorsa estate. Per la società viola è più di un pensiero, stamani il Corriere Fiorentino scrive che si starebbe valutando un investimento da 8 milioni per il difensore il cui contratto scadrà a giugno, fissando quindi la possibile operazione all'estate prossima.