Duncan su Italiano: "Grazie a lui sono tornato a divertirmi in campo"

Alfred Duncan, ex centrocampista viola, attualmente al Venezia, è stato intervistato durante il Talk Show di TuttoVeneziaSport.it a proposito della sua esperienza alla Fiorentina, dove è stato allenato da Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole sull'ex tecnico viola: "Con Italiano abbiamo un rapporto molto bello. Sono rimasto legato a lui perché mi ha insegnato tanto e mi ha preso quando avevo meno fiducia. Venivo da sei mesi difficili e complicati prima di partire in prestito a Cagliari.

Grazie a lui ho recuperato quella fiducia che mi mancava da un anno, facendomi tornare quel giocatore che si divertiva in campo, dando fastidio agli avversari e facendo il tuttocampista come piace a lui. Mi ha dato carisma in campo, cercando di essere dominanti e non venire sottomessi. Questo mi piace perché gli avversari hanno poche cose da fare in campo e tu riesci a fare tutto quello che pensi di fare senza pensare agli errori e a quello che verrà. Quindi, mi ha lasciato davvero delle belle cose".