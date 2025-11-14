Vlada Avramov: "Con Vanoli la squadra si sveglierà. E' l'uomo giusto"

L'ex portiere della Fiorentina e del Cagliari, Vlada Avramov, oggi in forza all'Al-Okhdood in Saudi Pro League come allenatore dei portieri, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com, per parlare delle sue sensazioni su questa Fiorentina in difficoltà, ecco le sue parole: "Firenze e la Fiorentina non meritano l'ultimo posto in classifica, ma con questa squadra e qualche nuovo acquisto si troverà sicuramente nelle zone tranquille della classifica nei prossimi mesi, non ho dubbi". Ha poi parlato dell'impatto che può avere il nuovo allenatore, suo ex compagno ai tempi della Fiorentina, Paolo Vanoli: "Con il cambio di allenatore anche la squadra si sveglierà secondo me.

E comunque sì, penso che Vanoli sia l'uomo giusto per questo momento difficile dei viola".