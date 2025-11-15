Al Viola Park si insiste sul 3-5-2. Kean sta meglio, Gosens verrà rivalutato

Nel suo spazio dedicato alla Fiorentina, La Nazione si è concentrata sui doppi allenamenti di questi giorni e sul recupero dei giocatori infortunati. Il lavoro di Paolo Vanoli è stato improntato su sedute di attivazione e forza, riservando al secondo allenamento di ieri anche una parte dedicata alla tattica. Alla ripresa, nel match contro la Juventus, si insisterà ancora sul 3-5-2 con una maggiore attenzione alla fase difensiva, tema sul quale Vanoli inizierà a lavorare da martedì, non appena rientreranno i primi nazionali.

Per quanto riguarda gli acciaccati, anche ieri hanno svolto lavoro a parte Martinelli e Ndour come gli infortunati di lungo corso Kean e Gosens. E se per i primi non ci sono dubbi circa un loro recupero per i bianconeri, un pizzico più di apprensione c’è per gli altri. Kean sta già meglio dopo la botta alla tibia che gli ha fatto saltare la sfida di Genova e la Nazionale mentre un po’ più di tempo ci vorrà per Gosens, che verrà rivalutato all’inizio della prossima settimana da parte dello staff medico.