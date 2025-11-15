Malesani e l'aneddoto su Batistuta: "Bloccai Cecchi Gori nel '97: lo stava vendendo"

Nella sua intervista di oggi con Tuttosport, dopo essersi espresso sulle difficoltà della Fiorentina e sulla scelta di affidarsi a Paolo Vanoli, Alberto Malesani racconta anche un aneddoto inerente la sua esperienza da allenatore viola: "Cecchi Gori nel 1997 stava vendendo Batistuta. Avevo appena firmato per la Fiorentina e convinsi Vittorio a non cederlo. Ero andato apposta a Firenze per allenare Bati e sarebbe stata una beffa perderlo".

Episodio curioso, quello raccontato da Malesani, prima di dare poi un giudizio su un altro ex tecnico viola, Vincenzo Italiano: "È diventato uno dei migliori allenatori d’Europa. Italiano fa il calcio più spettacolare della serie A. Da quando allena, non ha sbagliato un colpo. Mi rivedo un po’ in lui. Ha cattiveria e voglia di arrivare in alto che coniuga alle idee brillanti di gioco. Merita tanti complimenti".