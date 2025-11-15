Percassi racconta Palladino: "Ci ha convinto già in estate. Poteva andare altrove"

Raffaele Palladino è ripartito dall'Atalanta. Dopo l'esonero di Ivan Juric, la Dea ha scelto di riprendere il suo percorso con l'ex tecnico della Fiorentina in panchina, nonostante a Firenze reclamassero in molti il suo ritorno, prima dell'avvento di Paolo Vanoli in successione a Stefano Pioli. A convincere la società orobica ad affidarsi a Palladino è stata la chiacchierata che l'allenatore campano aveva già avuto coi Percassi in estate, dopo l'addio ai viola. Lo racconta stamani, a La Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi: "La scelta di Palladino nasce dalle sue parole della scorsa estate, quando l’abbiamo incontrato: di grande convinzione sul valore della nostra rosa.

In cuor suo, credo abbia continuato a sperare in questa chance e abbia aspettato l’Atalanta. Perché poteva andare anche altrove". Chiosa poi, Percassi, sull'Atalanta che si aspetta di vedere: "Si sa come gioca Palladino e comunque questa squadra è costruita per stare in un certa scia".