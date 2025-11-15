Faraoni vicino a ripartire dalla Serie C. Probabile passaggio alla Virtus Verona

Marco Davide Faraoni potrebbe presto ripartire dalla Serie C. L'ex esterno della Fiorentina, transitato in viola per sei mesi sotto la gestione di Vincenzo Italiano, è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Hellas Verona ed è ora vicino al passaggio in un'altra squadra scaligera, la Virtus Verona.

Militante nella terza categoria professionistica italiana, il club veneto ha contattato Faraoni per arrivare ad un innesto di un certo spessore, tanto che le parti si sono avvicinate moltissimo negli ultimi giorni. Come riferisce Trivenetogoal.it, il giocatore ha chiesto altre 48 ore di tempo per decidere e ad inizio settimana, se scioglierà le riserve, si arriverà alla fumata bianca.