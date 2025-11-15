Faraoni vicino a ripartire dalla Serie C. Probabile passaggio alla Virtus Verona
FirenzeViola.it
Marco Davide Faraoni potrebbe presto ripartire dalla Serie C. L'ex esterno della Fiorentina, transitato in viola per sei mesi sotto la gestione di Vincenzo Italiano, è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Hellas Verona ed è ora vicino al passaggio in un'altra squadra scaligera, la Virtus Verona.
Militante nella terza categoria professionistica italiana, il club veneto ha contattato Faraoni per arrivare ad un innesto di un certo spessore, tanto che le parti si sono avvicinate moltissimo negli ultimi giorni. Come riferisce Trivenetogoal.it, il giocatore ha chiesto altre 48 ore di tempo per decidere e ad inizio settimana, se scioglierà le riserve, si arriverà alla fumata bianca.
Pubblicità
Ex viola
Brambati: "Mancini in Qatar? Con Pioli dopo l'Arabia abbiamo visto come è finita, sono ritmi diversi"
Vanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Parkdi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Vanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Copertina
FirenzeViolaSette soli gol in tre mesi. Kean, Dzeko e Piccoli, la doppia punta vanoliana per svoltare
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com