Vlahovic entra nel mirino della Roma. Ma la concorrenza è molto alta

Vlahovic entra nel mirino della Roma. Ma la concorrenza è molto altaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:52Ex viola
di Redazione FV

Dusan Vlahovic potrebbe già salutare la Juventus per fare rotta su... Roma. Come riporta SportMediaset, Gasperini avrebbe chiesto alla sua dirigenza una prima punta con caratteristiche diverse rispetto a Malen. L'ex Atalanta riabbraccerebbe volentieri Gianluca Scamacca, ma attenzione a Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juventus. I giallorossi stanno monitorando la situazione del serbo che nei prossimi giorni incontrerà la Juve per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Se il prolungamento non si concretizzerà, l'ex Fiorentina si prospetta come un possibile colpo per i giallorossi. Certo, non mancano gli ostacoli. Quali? L'ingaggio del serbo che chiederà anche una bella commissione alla firma e la concorrenza di tanti club stranieri. Noti come Barcellona e Bayern Monaco che hanno effettuato un sondaggio ma anche più 'esotici' come quelli arabi o turchi.