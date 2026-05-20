Vlahovic entra nel mirino della Roma. Ma la concorrenza è molto alta
Dusan Vlahovic potrebbe già salutare la Juventus per fare rotta su... Roma. Come riporta SportMediaset, Gasperini avrebbe chiesto alla sua dirigenza una prima punta con caratteristiche diverse rispetto a Malen. L'ex Atalanta riabbraccerebbe volentieri Gianluca Scamacca, ma attenzione a Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juventus. I giallorossi stanno monitorando la situazione del serbo che nei prossimi giorni incontrerà la Juve per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno.
Se il prolungamento non si concretizzerà, l'ex Fiorentina si prospetta come un possibile colpo per i giallorossi. Certo, non mancano gli ostacoli. Quali? L'ingaggio del serbo che chiederà anche una bella commissione alla firma e la concorrenza di tanti club stranieri. Noti come Barcellona e Bayern Monaco che hanno effettuato un sondaggio ma anche più 'esotici' come quelli arabi o turchi.
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