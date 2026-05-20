Caso Grecia-Italia: il Ct Baldini punta sugli azzurrini e scatena le polemiche

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La nuova Italia guidata ad interim da Silvio Baldini rischia di affrontare il primo caso diplomatico ancora prima di scendere in campo. L’amichevole contro la Grecia, in programma il 7 giugno allo stadio di Candia (sull'isola di Creta) dopo il test del 3 giugno in Lussemburgo, non è infatti più così certa. Alla federazione ellenica non sarebbe piaciuta l’idea di affrontare una Nazionale italiana fortemente rinnovata e composta in gran parte da giovani provenienti dall’Under 21.

Le perplessità sarebbero nate dal ct della Grecia Ivan Jovanović e sarebbero poi state riportate alla FIGC da Vasilis Torosidis, oggi dirigente della federazione. Più che una questione di prestigio, a preoccupare i greci sarebbe il rischio di perdere davanti al pubblico di Creta contro una selezione considerata sperimentale. Baldini, però, sembra deciso a proseguire sulla propria strada. L’idea del tecnico è sfruttare questa finestra internazionale non tanto per puntare sui giocatori più affermati a fine stagione, quanto per iniziare a costruire il gruppo azzurro del futuro, con l’obiettivo di arrivare preparati al Mondiale 2030. Per questo il commissario tecnico vuole convocare numerosi giovani, pescando non solo dall’Under 21 ma anche dall’Under 19, senza escludere comunque qualche presenza importante della Nazionale maggiore, come Gianluigi Donnarumma. La FIGC non avrebbe intenzione di modificare i propri piani: il contratto per l’amichevole esiste e, in caso di rinuncia, la federazione greca rischierebbe anche penali economiche.