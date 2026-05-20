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Ferrari e Paratici (con la Fogliati) al Golden Boy: c'è il ricordo di Commisso

Ferrari e Paratici (con la Fogliati) al Golden Boy: c'è il ricordo di Commisso
Oggi alle 16:13Primo Piano
di Redazione FV
fonte Simone Bernabei

Anche i dirigenti della Fiorentina, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici (con la compagna Pilar Fogliati), sono a Solomeo, quartier generale di Brunello Cucinelli vicino Perugia, alla presentazione dei candidati al Golden Boy, i migliori talenti calcistici. Lo scorso anno fu premiato anche Kayode. Nell'occasione anche un panel "Come rinasce il calcio italiano" e un pensiero a Rocco Commisso.